الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفترة الانتقالية في مالي متحدث جامعة حفر الباطن: تسرب المياه حدث في أحد ممرات المباني المؤقتة دعاء المطر يتصاعد من الأفواه تزامنًا مع أجواء الرياض الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة مبارك جابر الصباح قصة إنسانية لمدير مستشفى في القصيم يمر على المرضى يوميًّا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا جديدًا كواليس تصرف جارسيا المثير مع نجمي النصر مما أدى إلى إقالته يابانيون يبحثون عن ملاجئ بعد مرور صاروخ كوري من فوقهم موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن أمطار الربيع تغمر الرياض بالخير
علق المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، الدكتور باسم المحيميد، في تصريح لـ “المواطن“، على ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تشير إلى وجود تسرب لمياه الأمطار في أحد مباني جامعة حفر الباطن.
وقال المحيميد: إن الجامعة تحرص على سلامة منسوبيها وطلابها وتضع ذلك في المقام الأول.
وأضاف: نظرًا لاستمرار هطول الأمطار وكثافتها فقد تم رصد تسرب لمياه الأمطار في أحد ممرات المباني المؤقتة للجامعة، وقد تم التعامل مباشرة مع حالة التسرب في حينه دون حدوث أي إصابة ولله الحمد.
وتابع: قامت الجهات واللجان المختصة بعملها من خلال عزل المبنى ومباشرة أعمال الصيانة الطارئة لذلك المبنى وبمتابعة الوضع باستمرار، وتم إصدار التوجيه بتحويل الدراسة عن بعد احترازًا.
وأكد الدكتور المحيميد أن الجامعة لا تزال تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى إيجاد حلول للمباني المؤقتة التي تتأثر في حال هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة.