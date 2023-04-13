Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفترة الانتقالية في مالي Icon متحدث جامعة حفر الباطن: تسرب المياه حدث في أحد ممرات المباني المؤقتة Icon دعاء المطر يتصاعد من الأفواه تزامنًا مع أجواء الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة مبارك جابر الصباح Icon قصة إنسانية لمدير مستشفى في القصيم يمر على المرضى يوميًّا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا جديدًا Icon كواليس تصرف جارسيا المثير مع نجمي النصر مما أدى إلى إقالته Icon يابانيون يبحثون عن ملاجئ بعد مرور صاروخ كوري من فوقهم Icon موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن Icon أمطار الربيع تغمر الرياض بالخير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى إيجاد حلول للمباني المؤقتة

متحدث جامعة حفر الباطن: تسرب المياه حدث في أحد ممرات المباني المؤقتة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ صباحاً
متحدث جامعة حفر الباطن: تسرب المياه حدث في أحد ممرات المباني المؤقتة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

علق المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، الدكتور باسم المحيميد، في تصريح لـ “المواطن“، على ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تشير إلى وجود تسرب لمياه الأمطار في أحد مباني جامعة حفر الباطن.

وقال المحيميد: إن الجامعة تحرص على سلامة منسوبيها وطلابها وتضع ذلك في المقام الأول.

وأضاف: نظرًا لاستمرار هطول الأمطار وكثافتها فقد تم رصد تسرب لمياه الأمطار في أحد ممرات المباني المؤقتة للجامعة، وقد تم التعامل مباشرة مع حالة التسرب في حينه دون حدوث أي إصابة ولله الحمد.

وتابع: قامت الجهات واللجان المختصة بعملها من خلال عزل المبنى ومباشرة أعمال الصيانة الطارئة لذلك المبنى وبمتابعة الوضع باستمرار، وتم إصدار التوجيه بتحويل الدراسة عن بعد احترازًا.

وأكد الدكتور المحيميد أن الجامعة لا تزال تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى إيجاد حلول للمباني المؤقتة التي تتأثر في حال هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل
آخر الاخبار

البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل

آخر الاخبار
156 طالبًا وطالبة يلتحقون ببرنامج تعلم العربية ضمن مشروع “أسلمت فعلمني”
السعودية اليوم

156 طالبًا وطالبة يلتحقون ببرنامج تعلم العربية...

السعودية اليوم
تطور مفاجئ بشأن اهتمام النصر بضم راموس!
آخر الاخبار

تطور مفاجئ بشأن اهتمام النصر بضم راموس!

آخر الاخبار
مسجد الريّان يبوح بتاريخٍ قديم لمساجد جازان الأثرية
السعودية اليوم

مسجد الريّان يبوح بتاريخٍ قديم لمساجد جازان...

السعودية اليوم
صورة غريبة لكفن خلف ميكروباص تثير جدلًا كبيرًا بمصر
غرائب

صورة غريبة لكفن خلف ميكروباص تثير جدلًا...

غرائب
شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لمختلف المؤهلات
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة...

حصاد اليوم
السديس يتم 40 عاماً في الإمامة بالمسجد الحرام.. مقطع نادر لأول صلاة جهرية
السعودية اليوم

السديس يتم 40 عاماً في الإمامة بالمسجد...

السعودية اليوم
وظائف فنية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف