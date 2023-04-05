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والدتي بكت بعد تأهلي في المسابقة

متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
متسابق مغربي: أحلم بجائزة عطر الكلام لإسعاد والديّ
المواطن- فريق التحرير

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قال القارئ المغربي عبدالله الدغري، أحد المشاركين في مسابقة عطر الكلام “فئة القرآن الكريم”، عقب تأهله إلى المرحلة الأربعة، إن حلمه وأمله هو إسعاد والديه والفوز بالجائزة من أجلهما.

منافسة قوية

وأضاف الدغري في فيديو عُرض على شاشة قناة MBC: “الحمد لله أني ضمن كوكبة من خير القراء ومن بين 4 تأهلوا في هذه المسابقة، فكل القراء متميزون، ويستحقون المركز الأول دون ترتيب لأنهم بارعون، وتأهلنا هو فضل من الله ومنة منه”.

 لحظة التأهل

وعبّر الدغري عن سعادته البالغة لتأهله ضمن 4 متسابقين في فئة القرآن الكريم بالمسابقة، مسترجعًا لحظة تأهله: “كان الموقف حميمًا جدًا ممزوجًا بين البكاء والفرح، فكانت والدتي تبكي وفي الوقت نفسه تدعو لي بالتوفيق”.

وتابع فالإنسان لا يزال يتنعم في خير الله ورحمته، وإن كان ظاهرًا أمام الناس أن الشخص في نعم فهي من الله وفي ظلاله.

أثر القرآن الكريم

وأكد الدغري أن أثر القرآن الكريم بالغ في مسيرته قائلًا: “أثر القرآن بالغ في مسيرتي منذ النشأة حتى الآن، والقرآن فضله عظيم وكبير، لا يزال فيه المرء بين التلاوة والقراءة، وكل ما أنا فيه بفضل الله والقرآن”، ناصحًا الشباب أن يلتصقوا بكتاب الله عز وجل فإليه يرجع كل أمر حسن.

برنامج عطر الكلام

وبرنامج عطر الكلام، برنامج ديني يعرض في رمضان على قناة إم بي سي ضمن البرامج الدينية الرمضانية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه لمسابقات القرآن الكريم ورفع الأذان، في وجود مجموعة متميزة من المتسابقين الذين سجلوا في المسابقة يتنافسون في الفوز بالجوائز والمبالغ المالية، التي رصدتها الهيئة في هذا البرنامج لدعم الموهوبين من قراء القرآن الكريم.

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