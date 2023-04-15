متظاهرون يشعلون النار بمركز للشرطة بفرنسا

أضرم محتجون ضد الإصلاح التقاعدي في فرنسا، النار في باب مركز شرطة بمدينة رين في شمال غربي فرنسا.

إضرام النار

وتشير التقارير الإعلامية كذلك إلى أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة أمام مركز الشرطة في ساحة سانت آن في المدينة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة تمكنت من إخماد الحريق بسرعة، مستخدمة خراطيم المياه. ولم يصب أحد بأذى لعدم وجود أحد في المبنى لحظة الحادث.

من المعروف أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق يوم الجمعة على البنود الأساسية لمشروع القانون حول إصلاح النظام التقاعدي، والتي تتضمن زيادة سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 بحلول عام 2030.

ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من المدن الفرنسية، بعد إعلان قرار المجلس.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القانون المثير للجدل خلال الأيام القريبة القادمة.