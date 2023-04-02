مجلس إدارة “المتقدمة” يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية

أعلنت “الشركة المتقدمة للبتروكيماويات” عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2023.

سبب التوصية

وأوضحت “المتقدمة”، في بيان لها على “تداول”، أن سبب التوصیة يعود إلى الرغبة في التركيز على التوسعات والمشروعات المستقبلية للشركة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم إعادة النظر في التوصية بعد بدء التشغيل التجاري لمشروع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات.