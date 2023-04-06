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خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مستجدات كورونا وتقدم المشروعات الكبرى

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مستجدات كورونا وتقدم المشروعات الكبرى
المواطن - واس

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المُقدَّم من وزارة الصحة في شأن آخر المستجدات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد -19).

موضوعات اقتصادية

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمَّن تفصيلًا عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني، لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي وما شهدته من تطورات خلال الفترة الماضية، وتحليلًا لأبرز المؤشرات.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى، (نيوم، مشروع البحر الأحمر، القدية، روشن، بوابة الدرعية).

قطاع السياحة

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة السياحة حول التحول في قطاع السياحة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة؛ إذ تناول أبرز التحديثات والإنجازات على مستوى قطاع السياحة في المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للقطاع، وأبرز الخطوات المستقبلية، كما تناول مؤشرات مساهمة القطاع في التنمية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

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