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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق التخطيط الاستراتيجي:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على شهادة في التأمين
  • يفضل الحصول على الشهادة المهنية في التخطيط الاستراتيجي (SPP) أو شهادة مدير الأداء الحكومي أو تنفيذ الإستراتيجية أو الشهادة المهنية لبطاقة الأداء المتوازن (BSP) أو أي شهادة أخرى معادلة
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في التخطيط الاستراتيجي
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

مدير المشروع:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • الشهادة الاحترافية في إدارة المشاريع (PMP) أو الشهادة الاحترافية في إدارة البرامج (PgMP) أو المحافظ والبرامج ومكاتب المشاريع (P3O) أو محترف إدارة المخاطر (PMI-RMP) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في إدارة المشاريع وإعداد التقارير
  • الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه

الباحث:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في اقتصاديات الصحة أو السياسات الصحية أو الصحة العامة أو علوم البيانات أو العلوم الاكتوارية أو مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على شهادة في منهجيات البحث
  • يفضل معرفة ISO 20252
  • إتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
  • خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في طرق البحث ، فرضيات البحث ، البحث الميداني ، تطوير المسح ، جمع البيانات والتوليف ، تحليل البيانات ، تحليل السيناريو ، تطوير التقارير.
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

تصميم سياسة التخرج:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في اقتصاديات الصحة أو السياسات الصحية أو مجال ذي صلة
  • يفضل ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
  • إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (Intermated)
  • خبرة: أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في تطوير السياسات الصحية وتمكينها ومراقبتها
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية.

رئيس فريق أداء القطاع والامتثال:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة العامة أو مجال ذي صلة
  • مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة
  • إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
  • خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير
  • مطلوب خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أبريل 2023م.
 
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني ([email protected]).
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