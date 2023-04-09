مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
قائد فريق التخطيط الاستراتيجي:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على شهادة في التأمين
- يفضل الحصول على الشهادة المهنية في التخطيط الاستراتيجي (SPP) أو شهادة مدير الأداء الحكومي أو تنفيذ الإستراتيجية أو الشهادة المهنية لبطاقة الأداء المتوازن (BSP) أو أي شهادة أخرى معادلة
- المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
- خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في التخطيط الاستراتيجي
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.
مدير المشروع:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- الشهادة الاحترافية في إدارة المشاريع (PMP) أو الشهادة الاحترافية في إدارة البرامج (PgMP) أو المحافظ والبرامج ومكاتب المشاريع (P3O) أو محترف إدارة المخاطر (PMI-RMP) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
- المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
- خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في إدارة المشاريع وإعداد التقارير
- الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية أمر لا بد منه
الباحث:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في اقتصاديات الصحة أو السياسات الصحية أو الصحة العامة أو علوم البيانات أو العلوم الاكتوارية أو مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على شهادة في منهجيات البحث
- يفضل معرفة ISO 20252
- إتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
- خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في طرق البحث ، فرضيات البحث ، البحث الميداني ، تطوير المسح ، جمع البيانات والتوليف ، تحليل البيانات ، تحليل السيناريو ، تطوير التقارير.
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
تصميم سياسة التخرج:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في اقتصاديات الصحة أو السياسات الصحية أو مجال ذي صلة
- يفضل ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (Intermated)
- خبرة: أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في تطوير السياسات الصحية وتمكينها ومراقبتها
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية.
رئيس فريق أداء القطاع والامتثال:
المؤهلات والخبرات:
- التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة العامة أو مجال ذي صلة
- مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
- خبرة: 6+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير
- مطلوب خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ، أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني ([email protected]).