مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح (يوم الأحد 2023/04/09م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثل مبيعات.
– مساعد مدير محل.
– خبيرة تجميل.
موقع العمل:
– ماركة NYX Cosmetics, Bath & Body Works, Monki ,M.A.C.
– خبرة سابقة في نفس المجال.
– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة والعطور.
المزايا والحقوق الوظيفية:
– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقاءه.
ملاحظة:
– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.
– سوف يكون موعد المقابلات يوم الأحد الموافق 2023/04/09م (من الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً).
– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.
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