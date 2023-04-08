مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح (يوم الأحد 2023/04/09م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثل مبيعات.

– مساعد مدير محل.

– خبيرة تجميل.

موقع العمل:

– ماركة NYX Cosmetics, Bath & Body Works, Monki ,M.A.C.

المتطلبات:

– خبرة سابقة في نفس المجال.

– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة والعطور.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.

– عمولات إضافية.

– تدريب وتطوير مستمر.

– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقاءه.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم الأحد الموافق 2023/04/09م (من الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

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