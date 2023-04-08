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مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال مبيعات التجزئة عبر يوم وظيفي مفتوح (يوم الأحد 2023/04/09م)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثل مبيعات.
– مساعد مدير محل.
– خبيرة تجميل.

موقع العمل: 

– ماركة NYX Cosmetics, Bath & Body Works, Monki  ,M.A.C.

المتطلبات:

– خبرة سابقة في نفس المجال.
– يفضّل أن يكون من اهتمامات المتقدم اللباس والموضة والعطور.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل.
– عمولات إضافية.
– تدريب وتطوير مستمر.
– بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظف ولأثنين من أفراد عائلته أو أصدقاءه.

ملاحظة:

– ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

موعد المقابلات:

– سوف يكون موعد المقابلات يوم الأحد الموافق 2023/04/09م (من الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً).

مكان المقابلات:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5.

خريطة الموقع (Google Map): اضغط هنا

 

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