تيفو جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا ولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية “نيوم” مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة ماريغا وإيغالو يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا إجلاء 65 شخصاً من رعايا إيران عبر سفينة “أمانة” السعودية إلى جدة النهائي القاري الخامس لـ الهلال على ملعب الملك فهد الدولي خلال أسبوع.. ضبط 10606 مخالفين بينهم 10 متورطين بجرائم مخلة بالشرف الخارجية: ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من السودان إلى 4879 شخصاً الهلال يسعى لتعزيز رقمه القياسي بدوري الأبطال بوسكيتس حائر بسبب العرض السعودي
أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).