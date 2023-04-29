مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة

أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات.

منسق إداري.

منسق مشروع.

مدير التحول.

مدير الطاقم.

قائد انتقال المشروع.

مراقب المستندات.

منسق المشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم: