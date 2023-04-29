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في عددٍ من التخصصات

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات.
  • منسق إداري.
  • منسق مشروع.
  • مدير التحول.
  • مدير الطاقم.
  • قائد انتقال المشروع.
  • مراقب المستندات.
  • منسق المشروع.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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