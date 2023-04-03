مجموعة ضباع تحاول افتراس لبؤة مسنة

وثق مقطع فيديو متداول، قطيعاً من الضباع يحاول افتراس لبؤة مسنة في إحدى الغابات الإفريقية.

هروب اللبؤة داخل الغابة

وظهرت الضباع على أحد الطرق تحيط باللبؤة المسنة وتحاول افتراسها، إلا أنها دافعت عن نفسها، للنجاة بحياتها.

ونجحت اللبؤة المسنة في الهرب من قطيع الضباع بعد دخول في الغابة واختبائها بين الأشجار.