مجموعة ضباع تحاول افتراس لبؤة مسنة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10806.89 نقطة إنهاء معاناة رضيع من انغلاف معوي دون تدخل جراحي بالقصيم انقسام الجماهير بشأن استمرار بانيغا طرح مشروع اشتراطات تصميم عربات تسويق للأسر المنتجة للاستطلاع توقعات أسعار النفط حتى نهاية 2023 بعد تخفيضات أوبك المركزي السعودي يرخص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات نيوكاسل يُبدع أمام الكبار بالدوري الإنجليزي إقبال متزايد على ثمار جازان الموسمية في رمضان بيراميدز يتجنب المواجهات العربية بكأس الكونفدرالية شركة الأهلي إسناد تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
وثق مقطع فيديو متداول، قطيعاً من الضباع يحاول افتراس لبؤة مسنة في إحدى الغابات الإفريقية.
وظهرت الضباع على أحد الطرق تحيط باللبؤة المسنة وتحاول افتراسها، إلا أنها دافعت عن نفسها، للنجاة بحياتها.
ونجحت اللبؤة المسنة في الهرب من قطيع الضباع بعد دخول في الغابة واختبائها بين الأشجار.