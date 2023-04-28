مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة

جندت المملكة كافة القطاعات لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان بعدما تقطعت بهم السبل بعد العمليات العسكرية التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

بمساعدة مجندات سعوديات..

نزول أطفال وعائلات من سفينة جلالة الملك "مكة" بعد وصولهم إلى #جدة

عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/Kh2sNAZru8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 28, 2023

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم وصلت سفينة جلالة الملك مكة وعلى متنها قرابة 200 شخص من رعايا 16 دولة وكانت المجندات السعوديات في استقبال القادمين حيث قدمن لهم المساعدة والدعم النفسي فور وصولهم إلى مكة.

يذكر أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء وصل إلى نحو 2991 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًا، و2872 شخصًا ينتمون لـ 80 جنسية).