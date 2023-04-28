النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة
جندت المملكة كافة القطاعات لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان بعدما تقطعت بهم السبل بعد العمليات العسكرية التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.
بمساعدة مجندات سعوديات..
نزول أطفال وعائلات من سفينة جلالة الملك "مكة" بعد وصولهم إلى #جدة
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/Kh2sNAZru8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 28, 2023
وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم وصلت سفينة جلالة الملك مكة وعلى متنها قرابة 200 شخص من رعايا 16 دولة وكانت المجندات السعوديات في استقبال القادمين حيث قدمن لهم المساعدة والدعم النفسي فور وصولهم إلى مكة.
يذكر أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء وصل إلى نحو 2991 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًا، و2872 شخصًا ينتمون لـ 80 جنسية).