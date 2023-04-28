مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا

وصلت طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

فيديو | وصول طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيا بعد إجلائهم من السودان#الإخبارية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/GjeB24yVtW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

ويظهر فيديو نشرته “قناة الإخبارية” استقبال مجندات سعوديات للطائرة الإندونيسية بالورود والهدايا للعائدين من السودان.

فيديو | جنديات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان في قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/uOgPggdh1v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

جهود متواصلة للجوازات

تزامن ذلك مع استمرار جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة، وذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتدادًا للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.