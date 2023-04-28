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ترحيب كبير بالرعايا العائدين على متن الطائرة

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

ويظهر فيديو نشرته “قناة الإخبارية” استقبال مجندات سعوديات للطائرة الإندونيسية بالورود والهدايا للعائدين من السودان.

جهود متواصلة للجوازات

تزامن ذلك مع استمرار جهود المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة، وذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتدادًا للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.

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