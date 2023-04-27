مجندة سعودية ترحب بسيدات عائدات من السودان: نحن هنا في خدمتكم

رحبت مجندة سعودية بسيدات من جنسيات متعددة في قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ جدة بعد وصولهن من السودان عبر طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية.

شاهد.. مجندة سعودية ترحب بسيدات من جنسيات متعددة في قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة بعد وصولهن من #السودان عبر طائرة تابعة للقوات الجوية #السعودية@H_alsufayan pic.twitter.com/6LUwc5mOuL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 27, 2023

وظهر مقطع فيديو نشرته “العربية” المجندة وهي ترحب بالسيدات بعد وصولهن من السودان، وقالت: “نحن هنا في خدمتكم أهلا وسهلا بكم.. شرفتونا ونورتونا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية عن وصول 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، إلى مدينة جدة، عبر السفينة “جلالة الملك – الطائف” وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.