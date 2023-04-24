محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار ويستمع لمطالب الأهالي

سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان سداسية نيوكاسل تُطيح بمدرب توتنهام مطالب أمام محافظ الطائف بعد زيارة حي الوسام: نحتاج شبكة تصريف النار تشتعل بطائرة فلاي دبي بعد اصطدامها بطائر الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه مصير عمر البشير بعد هروب نزلاء سجن كوبر نادي النصر عينه على النهائي الـ15 نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية وصول تطبيق بلو سكاي المنافس لـ تويتر حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين
وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف ميدانياً اليوم، على عددٍ من الأحياء السكنية والمواقع في حي الوسام، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال الأيام الماضية.
ورافق المحافظ وكيل المحافظة ناصر السبيعي، ومدير الدفاع المدني في الطائف العميد ياسر الشريف، وعدد من القيادات في الجهات الحكومية.
واطلع سموه على عدد من المواقع، كما التقى عدداً من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على المنازل المتضررة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على راحة المواطنين والمقيمين، حيث تأتي هذه الزيارة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة شخصية من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، للوقوف على المواقع والاستماع للمواطنين والرفع بالتقارير وإيجاد الحلول العاجلة، حيث ستكون ملاحظاتهم ومطالبهم من الأولويات وفي القريب العاجل.