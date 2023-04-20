محاكمة 8 أطباء بسبب وفاة مارادونا

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قضت محكمة أرجنتينية بمحاكمة ثمانية متخصصين في الرعاية الصحية بتهمة التسبب في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.
وأفادت المحكمة بأن موعد محاكمة المتهمين الثمانية لم يتحدد بعد، لكن من غير المرجح أن تبدأ قبل العام المقبل.
وخلص تقرير لجنة طبية تم تسليمه سابقًا للمدعين العامين إلى أن مارادونا كان ينازع لأكثر من 12 ساعة، ولم يتلقَّ العلاج المناسب، وكان يمكن إنقاذ حياته إذا تلقى الخدمات الصحية بشكل صحيح.
وثبت ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في سان إيسيدرو، في ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التهم التي وجهها المدعون بارتكاب جرائم قتل عن طريق الإهمال ضد أعضاء الفريق الطبي لمارادونا.
واتهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف، بالفشل في رعايتهما لمارادونا.
من المعروف أن الفريق الطبي لمارادونا ضم أيضًا الأخصائي النفسي كارلوس دياز، والأطباء نانسي فورليني، وبيدرو دي سبانيا، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والممرضين ريكاردو ألميرون، وداهيانا مدريد.
وكان مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986، توفي عن عمر ناهز 60 عامًا في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.