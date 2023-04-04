محامي ترامب: لا توجد أي حقائق في لائحة الاتهام

أكد محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جو تاكوبينا، أنه لا توجد أي حقائق في لائحة الاتهام.

مغادرة ترامب

تزامن ذلك مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمغادرة مطار لاغوارديا في نيويورك للعودة إلى فلوريدا حيث سيوجه كلمة إلى أنصاره.

وكان المدعي العام لمانهاتن، قد أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إخفاء نشاطه الإجرامي من خلال تلاعبات في السجلات التجارية.

وأضاف المدعي العام، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ترامب حاول تقويض نزاهة انتخابات 2016.

اتهامات ترامب

وقال: إن ترامب متهم بتزييف سجلات أعمال لإخفاء معلومات وأنشطة غير قانونية عن الناخبين.

وأضاف مدعي عام مانهاتن: ترامب متهم بدفع أموال لعامل في برجه لشراء صمته حول إنجاب طفل خارج الزواج.

وأردف قاضي مانهاتن خلال المؤتمر الصحفي أن: المحاكمة قد تبدأ عام 2024.

وتابع: الاتهامات الموجهة لترامب تتضمن شراءه صمت امرأتين وعامل سابق في برجه.