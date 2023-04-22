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بعد الفوز على شيفيلد بثلاثية

محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز السيتيزنز بثلاثية دون رد.

تقدم مانشستر سيتي

وبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بشكل سريع، وسدد نداي كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس السيتيزنز أورتيجا تصدى لها عند الدقيقة الثانية، قبل أن يسدد روبنسون تسديدة أرضية أمسكها الحارس.

وظهر السيتي على الصعيد الهجومي عند الدقيقة 22، عن طريق تسديدة من الجزائري رياض محرز، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يحصل على ركلة جزاء؛ سددها اللاعب ذاته بنجاح عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.

رياض محرز ضد شيفيلد يونايتد
محرز يسدد ركلة الجزاء – المصدر @ManCity

رياض محرز يسجل ثنائية

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط السيتي، وأطلق والكر تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع ومرت أعلى العارضة عند الدقيقة 50، واستمرت المحاولات، قبل أن يسجل رياض محرز الهدف الثاني عند الدقيقة 61 بعد انفراده بالمرمى.

رياض محرز ضد شيفيلد يونايتد
محرز – المصدر @ManCity

وسجل محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 66 بعد متابعته لعرضية من جريليش، وهدأ اللعب في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتظر مان سيتي، المتأهل من مواجهة الغد بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد برايتون، لملاقاته في المباراة النهائية.

رياض محرز
محرز – المصدر @ManCity
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