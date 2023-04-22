مشاهد لجريان سيول وادي قرن بالسيل الكبير محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً بايرن ميونيخ يواصل التراجع ويخسر بثلاثية ضد ماينز أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بالدوري السعودي للمحترفين وزير خارجية الكويت: كفاءة الجهات السعودية ساهمت في إنجاح عمليات الإجلاء محمد صلاح يُكرر إنجاز 2018 الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية حمدالله والنصر
انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز السيتيزنز بثلاثية دون رد.
وبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بشكل سريع، وسدد نداي كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس السيتيزنز أورتيجا تصدى لها عند الدقيقة الثانية، قبل أن يسدد روبنسون تسديدة أرضية أمسكها الحارس.
وظهر السيتي على الصعيد الهجومي عند الدقيقة 22، عن طريق تسديدة من الجزائري رياض محرز، ولكن مرت بجوار القائم، قبل أن يحصل على ركلة جزاء؛ سددها اللاعب ذاته بنجاح عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط السيتي، وأطلق والكر تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع ومرت أعلى العارضة عند الدقيقة 50، واستمرت المحاولات، قبل أن يسجل رياض محرز الهدف الثاني عند الدقيقة 61 بعد انفراده بالمرمى.
وسجل محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 66 بعد متابعته لعرضية من جريليش، وهدأ اللعب في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وينتظر مان سيتي، المتأهل من مواجهة الغد بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد برايتون، لملاقاته في المباراة النهائية.