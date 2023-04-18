محطة بوابة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد التربيط والخداع. استراتيجي التخطيط. ضابط HSE. فني كهربائي III. مشغل جرار المحطة. مشغل RS / EH. فني ميكانيكي. ضابط HSE. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).