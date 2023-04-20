محمد البريك يفرض نفسه على تشكيلة دياز

ظهر محمد البريك بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباريات دوري روشن السعودي، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للأرجنتيني رامون دياز.

تألق محمد البريك

وشارك محمد البريك في 13 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، فيما غاب عن الفريق في 12 مواجهة، بسبب الإصابات ووجهة نظر فنية.

ولعب محمد البريك 7 مباريات في مركزه الأساسي كظهير أيمن، فيما شارك 6 مرات كظهير أيسر، وكان آخرها في ديربي الرياض، وذلك لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأول بسبب الإصابات.

وخاض البريك 13 مباراة في دوري روشن السعودي بمعدل 861 دقيقة، وبدأ 10 لقاءات كأساسي، وحل بديلًا 3 مرات، ولعب 8 عرضيات ناجحة بدقة 22.2%، وصنع هدفًا، كما صنع 8 فرص، وقام بـ17 افتكاكًا ناجحة بدقة 70.8%.

الهلال يستعد للاتحاد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.