محمد الدعيع: الهلال من البداية لم يكن يريد الفوز بـ دوري روشن

أوضح محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا أن أزرق الرياض لم يكن يريد الفوز بلقب دوري روشن السعودي منذ بداية الموسم الحالي لانشغاله بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا والمنافسة في كأس العالم للأندية.

وقال الدعيع في تصريحات إعلامية: ” كان واضحًا من البداية أن أزرق الرياض لا يريد المنافسة على لقب الدوري أو الفوز به، كان منشغلًا بالفوز بدوري أبطال آسيا والمنافسة في كأس العالم للأندية”.

الهلال يفقد فرصة المنافسة

وأضاف: ” الأزرق سيواجه منافسين أقوياء بالفترة المقبلة مثل النصر في دوري روشن يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك وستكون مباريات قوية وتحضيرية لنهائي دوري أبطال آسيا بالنسبة لأزرق الرياض”.

وفقد الهلال فرصته رسميًا في المنافسة على لقب دوري روشن، وذلك بعد الخسارة من نادي الباطن أمس الجمعة في الجولة الـ24 من الدوري.