الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أعرب محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق عن أمنياته في تتويج أزرق الرياض باللقب الخامس في مسيرته في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني بعد قليل في ذهاب نهائي البطولة.
محمد الشلهوب – قائد نادي #الهلال السابق:
بقول للكأس "لاتروح خلك معنا" 🏆#الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/bD2eS99Hym
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
وقال الشلهوب في تصريحات لـ قناة SSC: ” صالح النعيمة في 2019 رفع الكأس وأشار إليه وقال له ” ارجع لي”، أنا أقول للكأس خلك معنا لا تروح”.
وأضاف الشلهوب: “الأجيال في أزرق الرياض تُكمل بعضها جيل صالح النعيمة بدأ الإنجازات ومن ثم جيلي أكمل المسيرة، والجيل الحالي سيستمر في استكمال مسيرة الإنجازات”.
وكانت إدارة فهد بن نافل، اختارت الشلهوب لحمل الكأس قبل المباراة النهائية اليوم، حيث نشر الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمحمد الشلهوب أثناء تلقيه التعليمات النهائية قبل دخوله إلى الملعب بكأس دوري أبطال آسيا.
وأعلن الشلهوب اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة.
كما أنه حصد بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، ومثلها في كأس السوبر الآسيوي.
وتوج محمد الشلهوب ببطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، ببطولة واحدة في كأس النخبة العربية، وبطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري.