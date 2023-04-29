Icon

الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال Icon محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح Icon سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم Icon الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض Icon هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي Icon رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا Icon مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة Icon جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب Icon الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا Icon ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
معربًا عن أمنياته بفوز الهلال باللقب الخامس

محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق عن أمنياته في تتويج أزرق الرياض باللقب الخامس في مسيرته في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني بعد قليل في ذهاب نهائي البطولة.

وقال الشلهوب في تصريحات لـ قناة SSC: ” صالح النعيمة في 2019 رفع الكأس وأشار إليه وقال له ” ارجع لي”، أنا أقول للكأس خلك معنا لا تروح”.

جيل يُكمل الإنجازات

وأضاف الشلهوب: “الأجيال في أزرق الرياض تُكمل بعضها جيل صالح النعيمة بدأ الإنجازات ومن ثم جيلي أكمل المسيرة، والجيل الحالي سيستمر في استكمال مسيرة الإنجازات”.

وكانت إدارة فهد بن نافل، اختارت الشلهوب لحمل الكأس قبل المباراة النهائية اليوم، حيث نشر الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمحمد الشلهوب أثناء تلقيه التعليمات النهائية قبل دخوله إلى الملعب بكأس دوري أبطال آسيا.

محمد الشلهوب

مسيرة محمد الشلهوب

وأعلن الشلهوب اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة.

كما أنه حصد بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، ومثلها في كأس السوبر الآسيوي.

وتوج محمد الشلهوب ببطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، ببطولة واحدة في كأس النخبة العربية، وبطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم