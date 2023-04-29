محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح

أعرب محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السابق عن أمنياته في تتويج أزرق الرياض باللقب الخامس في مسيرته في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني بعد قليل في ذهاب نهائي البطولة.

وقال الشلهوب في تصريحات لـ قناة SSC: ” صالح النعيمة في 2019 رفع الكأس وأشار إليه وقال له ” ارجع لي”، أنا أقول للكأس خلك معنا لا تروح”.

جيل يُكمل الإنجازات

وأضاف الشلهوب: “الأجيال في أزرق الرياض تُكمل بعضها جيل صالح النعيمة بدأ الإنجازات ومن ثم جيلي أكمل المسيرة، والجيل الحالي سيستمر في استكمال مسيرة الإنجازات”.

وكانت إدارة فهد بن نافل، اختارت الشلهوب لحمل الكأس قبل المباراة النهائية اليوم، حيث نشر الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمحمد الشلهوب أثناء تلقيه التعليمات النهائية قبل دخوله إلى الملعب بكأس دوري أبطال آسيا.

مسيرة محمد الشلهوب

وأعلن الشلهوب اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة.

كما أنه حصد بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، ومثلها في كأس السوبر الآسيوي.

وتوج محمد الشلهوب ببطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، ببطولة واحدة في كأس النخبة العربية، وبطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري.