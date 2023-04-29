محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم

اختارت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قائد الفريق السابق، محمد الشلهوب لحمل كأس دوري أبطال آسيا، قبل المباراة النهائية اليوم.

جانب من التعلميات لقائد الهلال السابق محمد الشلهوب قبل الدخول بالكأس الآسيوي 🏆🤍#الهلال pic.twitter.com/bMjOPt3H8Y — معن القويعي (@MaanAlquiae) April 28, 2023

محمد الشلهوب يُقدم الكأس

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتشهد مباراة اليوم لحظة مميزة تعيشها الجماهير الهلالية، حينما يدخل محمد الشلهوب إلى الملعب حاملًا كأس البطولة، وتقديمه قبل انطلاق اللقاء، وسط تمنيات بتألق الزعيم وتحقيق فوز يُسهل مهمته في لقاء الإياب.

كما نشر الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمحمد الشلهوب أثناء تلقيه التعليمات النهائية قبل دخوله إلى الملعب بكأس دوري أبطال آسيا.

مسيرة ذهبية مع الهلال

وأعلن الشلهوب اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة.

كما أنه حصد بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، ومثلها في كأس السوبر الآسيوي.

وتوج محمد الشلهوب ببطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، ببطولة واحدة في كأس النخبة العربية، وبطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري.