Icon

محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم Icon الخارجية الأمريكية تجدد شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان Icon التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري Icon وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا Icon الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟ Icon الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030 Icon مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم Icon أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم Icon ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية Icon العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يجمع بين الهلال وأوراوا الياباني

محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
محمد الشلهوب يُقدم كأس دوري الأبطال قبل نهائي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختارت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قائد الفريق السابق، محمد الشلهوب لحمل كأس دوري أبطال آسيا، قبل المباراة النهائية اليوم.

محمد الشلهوب يُقدم الكأس

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتشهد مباراة اليوم لحظة مميزة تعيشها الجماهير الهلالية، حينما يدخل محمد الشلهوب إلى الملعب حاملًا كأس البطولة، وتقديمه قبل انطلاق اللقاء، وسط تمنيات بتألق الزعيم وتحقيق فوز يُسهل مهمته في لقاء الإياب.

كما نشر الإعلامي معن القويعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمحمد الشلهوب أثناء تلقيه التعليمات النهائية قبل دخوله إلى الملعب بكأس دوري أبطال آسيا.

محمد الشلهوب
الشلهوب يحمل الكأس

مسيرة ذهبية مع الهلال

وأعلن الشلهوب اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة.

كما أنه حصد بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، ومثلها في كأس السوبر الآسيوي.

وتوج محمد الشلهوب ببطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، ببطولة واحدة في كأس النخبة العربية، وبطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري.

نجم نادي الهلال محمد الشلهوب
الشلهوب
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم