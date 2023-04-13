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محمد العنزي: رودي جارسيا رحل عن نادي النصر بشكل رسمي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
محمد العنزي: رودي جارسيا رحل عن نادي النصر بشكل رسمي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الناقد الرياضي محمد العنزي أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أقالت المدرب الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق الكروي الأول بشكل رسمي مع تبقي الإعلان من قبل النادي عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العنزي في حلقة “الخميس” في برنامج “أكشن مع وليد”: “إدارة مسلي آل معمر أقالت المدرب الفرنسي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل النادي، لاعبو النصر شعروا بالسعادة بعد رحيل المدرب الفرنسي، والقرار تأخر كثيرًا كان يجب أن تتم إقالته بعد الخسارة من نادي الاتحاد في دوري روشن”.

تصرف جارسيا !

وأضاف العنزي: “هذا المدرب ليس محترفًا، على سبيل المثال في مباراة النصر والباطن، من أنقذ النصر وهو اللاعب محمد آل فتيل وكان يجب على جارسيا إشراكه في المباريات المقبلة، لكنه استبعده من المباراتين المتتاليتين لمواجهة الباطن، هل هذا معقول؟!”.

وتابع العنزي: “إدارة النصر كانت حليمة مع المدرب الفرنسي لكن قناعاته الغريبة هي من أدت إلى رحيله”.

وكان المدرب الفرنسي تولى تدريب النصر في يونيو من العام الماضي وسبق له تدريب أندية “ليون الفرنسي، أوليمبيك مارسيليا، روما الإيطالي، ليل الفرنسي”.

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