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محمد النني: سجلت أول أهدافي بالبريميرليج وأنا صائم

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
محمد النني: سجلت أول أهدافي بالبريميرليج وأنا صائم
المواطن - فريق التحرير

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علق نجم آرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد النني على خوضه التدريبات والمباريات خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي وهو صائم.

محمد النني يتحدث عن رمضان

وقال محمد النني: “لا نفكر في عدد الساعات التي نصومها، كل لاعب عندما يتدرب يرغب في الشرب من أجل جسده، وبعد نهاية التدريبات نحتاج إلى طعام، رمضان لا يسمح لنا بذلك، لكنه يمنحك السلام النابع بأن الله سعيد بك، واحترام يأتيك من الناس لأنك لم تخلق أعذارًا”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع نادي آرسنال الرسمي: “عندما يصوم بعض اللاعبين تراهم يسجلون الأهداف، ويلعبون بشكل جيد، وهذا يؤكد لنا أن الصيام ليس سيئًا، إنه شيء جيد للغاية حقًا لأن الله سيعينك”.

محمد النني
النني – المصدر arsenal

وواصل محمد النني تصريحاته قائلًا: “عليك أن تكون قويًا من رأسك وعقلك، إنه من الجيد لجسدك لأنك تقدم كل شيء، إذا كان هناك دهون أو أي شيء سيئ في جسدك فستخسرها”.

وأضاف محمد النني: “أول هدف لي في بريميرليج جاء وأنا صائم، وكنّا نلعب أمام نيوكاسل خارج الأرض، الجسد كان مختلفًا، والقوة والطاقة التي كانت لدي صغيرة للغاية، هذا يعني أنني لم أكن بهذه القوة لكن الله ساعدني”.

محمد النني
النني – المصدر arsenal

الغياب للإصابة

وعن الفارق بين الموسم الحالي والمواسم السابقة في رمضان، علق النني قائلًا: “في التدريبات نخوض المران لمدة ساعة ونصف، أو على الأكثر ساعتين، وتكون مع الزملاء والمدربين”.

واستكمل محمد النني: “لكن في الجيم تكون وحدك مع مسئول العلاج الطبيعي، كل شيء يتركز على إصابتك، وتضع كل طاقتك من أجل هذا، ربما تقضي 3 ساعات في الجيم، وهذا عمل كبير”.

ويغيب النني عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال منذ بداية العام الجاري، بسبب معانته من إصابة خطيرة في الركبة.

محمد النني
النني – المصدر arsenal
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