شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر محمد الهويش وحكمان سعوديان ضمن حكام مباريات كأس العالم للشباب ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبة يوفنتوس العيدية ترسم البهجة في نفوس الصغار وتعزز التواصل مع الكبار روسيا تعقد اجتماعا أمنيًّا طارئًا عقب وقوع انفجار ضخم هبوط طائرة بريطانية اضطراريًّا بسبب الإزعاج بهجة الأطفال بـ عيد الفطر تزين أجواء الرياض يوفنتوس يُقصي سبورتينج لشبونة من الدوري الأوروبي شكوك حول صحة رئيس وزراء المغرب بعد ظهوره ليلة 27 رمضان مقطع يوثق تكبيرات العيد بصوت عميد مؤذني الحرم المكي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس عن اختيار 25 حكمًا و38 حكمًا مساعدًا لإدارة مباريات كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في الأرجنتين في مايو المقبل.
وتواجد في قائمة الحكام 3 حكام سعوديين وهم “محمد الهويش حكم ساحة وسيعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان”.
وستقام مباريات البطولة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل، كما تُجرى قرعة البطولة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في وقت سابق سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا لتُمنح إلى الأرجنتين.