محمد الهويش وحكمان سعوديان ضمن حكام مباريات كأس العالم للشباب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس عن اختيار 25 حكمًا و38 حكمًا مساعدًا لإدارة مباريات كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا المقرر إقامتها في الأرجنتين في مايو المقبل.

محمد الهويش في مونديال الشباب

وتواجد في قائمة الحكام 3 حكام سعوديين وهم “محمد الهويش حكم ساحة وسيعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان”.

وستقام مباريات البطولة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل، كما تُجرى قرعة البطولة اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في وقت سابق سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا لتُمنح إلى الأرجنتين.