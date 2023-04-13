محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر مارس

تُوِّج النجم المصري محمد صلاح بجائزة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

الأفضل في شهر مارس

وذكر موقع نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي، أنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب لشهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لاستفتاء النادي الجماهيري، متفوقًا على الحارس أليسون بيكر وكودي جاكبو.

وحصد صلاح الجائزة، بعد مستواه المميز في الشهر الماضي، والذي جعله أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 129 هدفًا، ليتجاوز روبي فاولر.

تعليق محمد صلاح

وقال محمد صلاح عند استلامه الجائزة: “شكرًا لكم، من الجيد الفوز بها ويسعدني إحرازها مرة أخرى، أعتقد أن المباراة المفضلة للجميع في مارس/آذار كانت (الفوز 7-0 على اليونايتد)، نتيجة جيدة في آنفيلد، لذا كان الأمر جيدًا”.

وتابع النجم المصري، محمد صلاح تصريحاته قائلًا: “إنها واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم، استمتعت به كثيرًا وكنت سعيدًا جدًا بتحطيم الرقم القياسي. لقد كان يومًا جميلًا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره ليدز، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويأمل في مواصلة العروض الجيدة بعد التعادل مع أرسنال المتصدر بنتيجة 2\2.