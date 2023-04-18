Icon

مشاهد لمياه الأمطار تغرق شوارع عفيف Icon تحذير: عواصف وأمطار على مكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً Icon الأمم المتحدة: مقتل 185 شخصًا في اشتباكات السودان Icon الملك تشارلز يختار طبقًا فرنسيًا شهيرًا لحفل التتويج Icon بيئة مكة تجهّز مسالخها لموسم عيد الفطر المبارك Icon محمد صلاح يتفوق على أساطير ليفربول ومان يونايتد بعد ثنائيته في ليدز Icon توضيح من حساب المواطن حول دراسة الأهلية Icon العثور على مفقود محمية الطبيق بصحة جيدة Icon شركة أمريكية تستعد للبناء على سطح القمر  Icon ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى

محمد صلاح يتفوق على أساطير ليفربول ومان يونايتد بعد ثنائيته في ليدز

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
محمد صلاح يتفوق على أساطير ليفربول ومان يونايتد بعد ثنائيته في ليدز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي رقمًا مميزًا، وذلك بعد أن سجل هدفين في فوز الريدز على ليدز يونايتد أمس بسداسية لهدف في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رقم قياسي لـ صلاح

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة الدوري الإنجليزي عبر “تويتر” أن صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي برصيد 106 أهداف متفوقًا على الإنجليزي روبي فاولر لاعب الريدز السابق الذي أحرز 105 أهداف والهولندي روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل 94 هدفًا، والويلزي ريان جيجز الذي أحرز 83 هدفًا، والجزائري رياض محرز الذي سجل 65 هدفًا.

ووصل عدد أهداف صلاح مع الريدز في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي إلى 15 هدفًا.

ليفربول وليدز - محمد صلاح ولويس دياز

ملخص مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول

وبدأت مباراة ليدز ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أيلاند رود” بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض، حيث نفذ هاريسون ركلة حرة، وصلت إلى رودريجو ليقابلها برأسه، ويمسك الكرة الحارس أليسون بيكر.

وواصل ليدز خطورته، واستغل روكا كرة خاطئة من جوتا، ومررها إلى رودريجو وأطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة التاسعة، وتحسن أداء الريدز قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق كودي جاكبو عند الدقيقة 35.

محمد صلاح - ليفربول - الأكثر إحرازًا للأهداف بالقدم اليسرى

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39، بعد تمريرة مميزة من جوتا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليدز ضد ليفربول بهدفين دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استغل لويس سينيستيرا ارتباك كوناتي، وخطف الكرة وسددها بقوة ليهز الشباك عند الدقيقة 47، وأهدر جوتا فرصة تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51.

محمد صلاح

وسجل جوتا الهدف الثالث عند الدقيقة 52، وألغى الحكم هدفًا لمحمد صلاح عند الدقيقة 60 بعد متابعة فان دايك لركلة حرة بداعي التسلل، قبل أن يحرز النجم المصري الهدف الثاني له والرابع لفريقه ليفربول عند الدقيقة 64.

وأطلق جوتا تسديدة مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 72، قبل أن يهز الشباك بعد عرضية من هندرسون عند الدقيقة 73، ونجح داروين نونيز في تسجيل الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد ليدز بسداسية.

ورفع الريدز رصيده على 47 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ16.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
السعودية اليوم

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السعودية اليوم
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
الرياضة

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الرياضة
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير ورجال ألمع
السعودية اليوم

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في عسير...

السعودية اليوم
فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
العالم

فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة...

العالم
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
السعودية اليوم

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على...

السعودية اليوم
لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي العسكرية في السودان
العالم

لحظة تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة مروي...

العالم
تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم
السعودية اليوم

تعليم جازان: الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم

السعودية اليوم
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
العالم

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن...

العالم