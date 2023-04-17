محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

وبدأ محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول المقامة الآن، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرتغالي ديوجو جوتا، ليسدد كرة قوية بقدمه اليُسرى.

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد صلاح سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في الدوري الإنجليزي بهدفه ضد ليدز يونايتد.

وأشارت “سكواكا”، إلى أن صلاح بات أفضل هداف بالقدم اليسرى في تاريخ البريميرليج برصيد 106 أهداف، متخطيًا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول السابق روبي فاولر.

تقدم ليفربول بخماسية

ويلعب ليدز يونايتد ضد ليفربول الآن على ملعب “أيلاند رود”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة.