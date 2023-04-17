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بعدما هز شباك ليدز يونايتد

محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

وبدأ محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول المقامة الآن، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرتغالي ديوجو جوتا، ليسدد كرة قوية بقدمه اليُسرى.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد صلاح سجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في الدوري الإنجليزي بهدفه ضد ليدز يونايتد.

نجم ليفربول محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأشارت “سكواكا”، إلى أن صلاح بات أفضل هداف بالقدم اليسرى في تاريخ البريميرليج برصيد 106 أهداف، متخطيًا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول السابق روبي فاولر.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

تقدم ليفربول بخماسية

ويلعب ليدز يونايتد ضد ليفربول الآن على ملعب “أيلاند رود”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @premierleague
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