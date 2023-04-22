محمد صلاح يُكرر إنجاز 2018

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح تألقه مع الريدز، وهز الشباك في مباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.

تألق محمد صلاح

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه ليفربول ضد نوتينغهام فورست، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا، ويحتل المركز الرابع في قائمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن محمد صلاح نجح في هز الشباك بـ6 مباريات متتالية على ملعب “أنفيلد” أمام كل من؛ إيفرتون، ريال مدريد، وولفرهامبتون، مانشستر يونايتد، آرسنال ونوتينغهام فورست.

وأشارت شبكة “سكواكا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد صلاح أول لاعب يُحقق هذا الرقم، منذ أن حققه هو نفسه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2018.

كما أشاد حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه محمد صلاح، مشيرًا على أنه نجح في تسجيل 8 أهداف خلال آخر 8 مباريات خاضها مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز ليفربول ضد نوتينغهام فورست

ولعب ليفربول ضد نوتينغهام فورست على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الريدز لفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 50 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 27 نقطة ليتراجع إلى المركز الـ19.