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بسبب اشتراكات تويتر بلو

محمد هنيدي يسخر من إيلون ماسك والأخير يعاقبه بالحظر

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
محمد هنيدي يسخر من إيلون ماسك والأخير يعاقبه بالحظر
المواطن - فريق التحرير

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عاقب إيلون ماسك، مالك “تويتر”، الفنان المصري محمد هنيدي بالحظر بعد سلسلة تغريدات ساخرة للممثل الكوميدي من قرار مالك المنصة، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق.

ماسك يستعد لمواجهة ChatGPT

تفاصيل الواقعة

وقرّر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي؛ ما دفع هنيدي للتعليق بسخرية كالمعتاد: “إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو.. إيلون قموصة”.

وأضاف محمد هنيدي عن عودة علامة التوثيق بعدما وجه رسالة لإيلون ماسك، قائلًا: “بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وأني اشتركت في خدمة تويتر بلو.. مع أني مشتركتش، بس واضح أن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب، ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

ويبدو أن الفوضى تعم موقع “تويتر” عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بإزالة العلامة الزرقاء من الحسابات التي لم تلتزم بدفع المبالغ المترتبة على استمرار بقاء تلك العلامة، بالإضافة لإسقاط شعار ممول من الحكومة وتابع لدولة الصين عن العديد من حسابات المنظمات الإعلامية العالمية.

وبحسب سكاي نيوز، ترتفع نسب المخاوف من انتحال الشخصيات أو أسماء الصفحات المعروفة لنشر معلومات مضللة، لاسيما أن غياب العلامة الزرقاء سيضع جمهور تويتر أمام مأزق تصديق ما ينشر، الأمر الذي قد يفقد المنصة ثقة جمهورها بشكل تدريجي.

قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفيين

سبب التوثيق

وأحد أسباب لجوء المنصة لعلامات التوثيق في الأساس هو ضمان الابتعاد عن تزييف الحقائق أو انتحال صفة الصفحات التي تمثل مؤسسات مهمة وأشخاصًا لهم تأثير، إلا أن بقرارتها الأخيرة قد تعود بهذه المشكلة إلى مربعها الأول.

من بين الحسابات التي أسقطت عنها “تويتر” علامة “إعلام ممول من الحكومة”:

حسابات الإذاعة الوطنية العامة “إن. بي. آر” في الولايات المتحدة.

وهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”.

هيئة الإذاعة الكندية “سي. بي. سي”.

وأسقطت أيضًا علامة “إعلام تابع لدولة الصين” عن حسابات وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

إيلون ماسك ومحمد هنيدي
إيلون ماسك ومحمد هنيدي

 

 

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