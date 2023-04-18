أمير الجوف يدشن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد مآذن المسجد النبوي تحف معمارية شاهدة على عبقرية العمارة الإسلامية محمية الملك سلمان تعيد توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض الغذاء والدواء : تأكدوا من وجود عامل الحماية SPF15 فأكثر في واقي الشمس وظائف شاغرة في مطارات الدمام ألوان الطيف تظهر في سماء القصيم إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف انسيابية حركة الحشود بالمسجد النبوي على مدار الساعة المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان أمطار متوسطة على نجران حتى الـ10 مساءً
عملت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إطلاق العديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في المحمية لإعادة توطينها واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية.
وزودت الهيئة الكائنات الفطرية بأجهزة تعقب فضائية لدراسة نطاقات الحركة والبيئات المناسبة لها، حيث يعد انتقالها عبر بيئاتها المناسبة مسألة طبيعية، كما هو الحال في برامج إطلاق الطيور المهددة والمهاجرة، وتعمل الهيئة على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة ما تتعرض له بعض الكائنات من صعوبات في تنقلاتها الطبيعية لضمان حيوية واستدامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي فيها.