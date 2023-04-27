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مخالفات يضبطها المرور السري بعنيزة منها التظليل وتعديل الهيكل

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
مخالفات يضبطها المرور السري بعنيزة منها التظليل وتعديل الهيكل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جانبًا من جهود المرور السري بمحافظة عنيزة لرصد وضبط المخالفات المرورية.

مخالفات متنوعة

وبين مقطع الفيديو، الذي نشره الأمن العام عبر موقع تويتر، أحد رجال المرور خلال مباشرة عمله الميداني، حيث تم رصد مخالفة بشأن تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء، موضحًا أن عقوبة تلك المخالفة حجز المركبة.

كما بين المقطع رصد مخالفات أخرى، تمثلت في عدم وجود لوحة أمامية، وتظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، وتعديل على هيكل المركبة من خلال وضع ملصقات وتغيير خط المركبة ووضع كشافات.

كما بين الفيديو أيضًا رصد مخالفات مرورية تمثلت في تعديل على هيكل المركبة وإحداث ضوضاء، وعدم اكتمال الأنوار الخلفية للمركبة.

كما تم رصد مخالفة مرورية أخرى تمثلت في الوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مخالفة أخرى تتعلق بعدم استخدام الأنوار للمركبة أثناء السير ليلًا.

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