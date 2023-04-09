مخالف يمني في قبضة الأمن لحيازته مواد مخدرة

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ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 100 قرص من الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.