مخالف يمني في قبضة الأمن لحيازته مواد مخدرة

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 100 قرص من الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.