مخاوف من انزلاق السودان لصراع عرقي خطير

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من انزلاق السودان إلى صراع عرقي خطير، جراء أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين.

وساطات إفريقية

وأردف أنطونيو غوتيريش، أن جنوب السودان لديه مشاكل لم تحل ولا نريد توريطهم بهذا الصراع، مؤكدًا على أن حل المشاكل في إفريقيا يجب أن ينبع من وساطات إفريقية، وأن الحرب في السودان ليست بين جنرالين، وإنما هناك دور لأطراف، وفقًا للعربية.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه تحدث مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حميدتي، وعبر الاثنان عن رغبتهما بوقف القتال، مؤكدًا أنه على الجنرالات في السودان أن يسمعوا من الدول في محيطهم، قائلًا: نخشى من تدخل مجموعات مرتزقة في السودان.