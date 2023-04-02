مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية بحوزة شخص في الرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على شخص بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأسلحة ومبلغًا ماليًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلًا، قالت المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على شخص بمنطقة الرياض؛ لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وأسلحة ومبلغًا ماليًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت المديرية إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.