مخدرات وسلاح أبيض بحوزة مخالف في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم الجمعة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته (2034) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.