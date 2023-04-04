مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة

استقبلت مدارس الرياض طلابها وطالباتها من خريجي دفعة 1980م إلى دفعة 1999م، في بادرة لاستعادة الذكريات وربط الخريجين بالمدارس، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 رمضان 1444هـ الموافقين 28 و29 مارس 2023م.

ليلة رمضانية وفعاليات متنوعة

وكانت المدارس قد وجهت الدعوة لطلابها وطالباتها وقدامى المعلمين والمعلمات لقضاء ليلة رمضانية مع زملاء مقاعد الدراسة ومعلميهم على أرض المدارس وساحاتها، حيث تضمن اللقاء العديد من الفعاليات التي بدأت باللقاء المفتوح مع الخريجين والمعلمين وافتتحه عبد الرحمن بن راشد الغفيلي مدير عام المدارس الذي رحب بالمعلمين والخريجين وعبر عن سعادته وشكره للخريجين على هذه الاستجابة قائلًا: شكرًا لحضوركم شكرًا لوفائكم شكرًا للطاقة الإيجابية التي انتشرت في أرجاء المدارس هذا المساء، في أرجاء مدارسكم التي خطوتم فيها الخطوات الأولى وانطلقتم منها إلى مراحل أرحب.

ومن جانبهم، أعرب عدد من الخريجين عن فرحتهم الكبيرة واعتزازهم لحضور هذا اللقاء الذي ساعد على إعادة جسور التواصل مع زملائهم ومعلميهم وتبادل الخبرات وفتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الخريجين واستعراض مشوار نجاحهم منذ بداية مراحل تعليمهم الأولى إلى تخرجهم، كما أبدى الخريجون عن رغبتهم في إقامة مثل هذه اللقاءات سنويًّا واستعادة الذكريات داخل أسوار المدارس.

استعادة الذكريات

واختتم اللقاء بجولة للخريجين لزيارة المعرض الذي اشتمل على الصور الفوتوغرافية والأفلام القديمة لحفلات المدارس، وأهم الأنشطة المصورة، وهو ما أثار الشجون في نفوس الحاضرين لاستعادتهم لذكرياتهم الجميلة التي امتدت لأكثر من 40 عامًا، بالإضافة إلى جولات لمرافق المدارس ومبانيها ودخول الفصول والملاعب والتقاط الصور التذكارية لها.

ومن هذا المنطلق أطلقت المدارس عبر موقعها الإلكتروني- خدمات الخريجين- بهدف التواصل والتنسيق لإقامة برامج ولقاءات اجتماعية مشتركة.