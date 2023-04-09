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ضمن منافسات دوري روشن

مدافعو الفيحاء لا يراوغون في 2023

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
مدافعو الفيحاء لا يراوغون في 2023
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم مدافعو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى مميزًا في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي.

تألق مدافعي الفيحاء

وذكر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”: “منذ بداية العام 2023.. لم يتعرض مدافعا الفيحاء وحدهما سامي الخيبري وحسين الشويش للمراوغة بين كافة المدافعين الذين لعبوا أكثر من 10 مباريات”.

سامي الخيبري
الخيبري – المصدر spl

وخاض الفريق البرتقالي 10 مباريات في دوري روشن عام 2023، فاز على الرائد 4\2، وتجاوز الوحدة وأبها بهدفين نظيفين، تعادل ضد الباطن 2\2، ضمك، العدالة والتعاون 1\1، خسر أمام الاتحاد 3\0، الشباب 3\2 والهلال 2\0.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر spl

مواجهة قوية ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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