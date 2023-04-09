مدافعو الفيحاء لا يراوغون في 2023

يُقدم مدافعو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى مميزًا في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي.

تألق مدافعي الفيحاء

وذكر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”: “منذ بداية العام 2023.. لم يتعرض مدافعا الفيحاء وحدهما سامي الخيبري وحسين الشويش للمراوغة بين كافة المدافعين الذين لعبوا أكثر من 10 مباريات”.

وخاض الفريق البرتقالي 10 مباريات في دوري روشن عام 2023، فاز على الرائد 4\2، وتجاوز الوحدة وأبها بهدفين نظيفين، تعادل ضد الباطن 2\2، ضمك، العدالة والتعاون 1\1، خسر أمام الاتحاد 3\0، الشباب 3\2 والهلال 2\0.

مواجهة قوية ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.