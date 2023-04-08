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مدالله العليان يستعيد بريقه مع الاتحاد

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
مدالله العليان يستعيد بريقه مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعاد مدالله العليان اكتشاف نفسه مجددًا، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق مدالله العليان

واستغل مدالله العليان صاحب الـ28 عامًا، غياب مهند الشنقيطي بعد تعرضه لإصابة عضلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وسجل العليان أكثر عدد مباريات شارك فيها خلال موسم واحد في دوري روشن السعودي، حيث خاض 16 مواجهة مع الاتحاد هذا الموسم، وكان أعلى عدد مشاركات له مع الهلال 12 لقاء، والتعاون 11 مباراة.

مدالله العليان
العليان – المصدر @ittihad

ولعب مدالله العليان 16 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 975 دقيقة لعب، وقام بتسديدتين على المرمى بدقة 28.6%، ولعب 8 عرضيات ناجحة بدقة 26.7%، وصنع 7 فرص.

وقام مدالله العليان بـ16 افتكاكًا ناجحًا بدقة وصلت إلى 53.3%، وشتت الكرة 19 مرة، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 9 مرات، وقام بـ427 تمريرة ناجحة بدقة 83.9%، ولديه 4 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

مدالله العليان
العليان – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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