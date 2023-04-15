مدرب أرجنتيني : رفضت فرصة ذهبية لتدريب النصر وكريستيانو رونالدو مشاهد لتدفق السيول بوادي السليل جنوب الرياض أستون فيلا يقدم هدية لـ مانشستر يونايتد ويهزم نيوكاسل يونايتد بثلاثية ردود فعل عالمية وعربية بعد أحداث السودان صحيفة بريطانية تطالب بايدن بالتراجع عن الترشح للرئاسة وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الفيصلي البرلمان العربي يدعو جميع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار فورًا محمد الدعيع: الهلال من البداية لم يكن يريد الفوز بـ دوري روشن
تحدث المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لنادي بوماس المكسيكي عن كواليس رفضه عرضاً لتدريب نادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتحدث أنطونيو محمد صاحب الـ 53 عامًا قائلًا لـ قناة Azteca المكسيكية : “النصر تحدث معي 4 مرات وفي يوم الخميس الماضي، أخبروني أنهم يريدون معي القدوم لتدريب النادي وتدريب رونالدو، بعد رحيل رودي غارسيا”.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: ” كنت سأحصل على الكثير من المال لكنني أخبرت إدارة النادي السعودي أنني ملتزم بعقد مع النادي المكسيكي، وأنني أريد البقاء مع بوماس”.
ويبحث أصفر الرياض عن التعاقد مع مدرب عالمي ذي اسم كبير بعد رحيل رودي غارسيا حيث دخل في قائمة الترشيحات كل من الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي.