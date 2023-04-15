مدرب أرجنتيني : رفضت فرصة ذهبية لتدريب النصر وكريستيانو رونالدو

تحدث المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لنادي بوماس المكسيكي عن كواليس رفضه عرضاً لتدريب نادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث أنطونيو محمد صاحب الـ 53 عامًا قائلًا لـ قناة Azteca المكسيكية : “النصر تحدث معي 4 مرات وفي يوم الخميس الماضي، أخبروني أنهم يريدون معي القدوم لتدريب النادي وتدريب رونالدو، بعد رحيل رودي غارسيا”.

سبب رفض تدريب النصر

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ” كنت سأحصل على الكثير من المال لكنني أخبرت إدارة النادي السعودي أنني ملتزم بعقد مع النادي المكسيكي، وأنني أريد البقاء مع بوماس”.

ويبحث أصفر الرياض عن التعاقد مع مدرب عالمي ذي اسم كبير بعد رحيل رودي غارسيا حيث دخل في قائمة الترشيحات كل من الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي.