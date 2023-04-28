مدرب أوراوا: الهلال فريق قوي وجاهزون للتحدي

أكد المدير الفني لفريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ماسيج سكورزا على صعوبة مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا تقديم أداء مميز.

مدرب أوراوا يؤكد قوة الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وقال ماسيج سكورزا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا: “هذه لحظة مميزة لنا، ونلعب مباراة مهمة جدًا، وسنواجه فريق مميز مثل الهلال وجاهزون لهذا التحدي، وقدمنا هنا من أجل تحقيق اللقب”.

وأضاف مدرب أوراوا: “أنا كنت متأكدًا أنه سيتم تسجيل اللاعبين قبل النهائي، لذلك لم أفكر بذلك، ونحن مستعدون لنهائي دوري أبطال آسيا، ونحن لن نلعب بطريقة دفاعية.. وسنحرص على الضغط والتسجيل في مواجهة الغد”

وواصل ماسيج سكورزا تصريحاته قائلًا: “الهلال فريق جدًا قوي وقدم أداء كبيرًا في كأس العالم للأندية، لكن بعد صافرة البداية غدًا لا يهم سوى أدائك داخل الـ90 دقيقة، ونحن مستعدون لتقديم أداء رائع”.

تعليق هيروكي ساكاي

ومن جانبه، قال نجم فريق أوراوا، هيروكي ساكاي: “سنواجه غدًا فريقًا رائعًا وقويًا، ومتحمسون لهذا اللقاء، ونعد مشجعينا أننا سنلعب كمنظومة واحدة وتقديم أفضل مستوى باللقاء”.

وتابع هيروكي ساكاي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “يعتبر العودة من الإصابة تحدي خاص بالنسبة لي، وسوف أقدم غدًا أفضل مستوى لي، وحضور 60 ألف متفرج للمباراة.. أمر جميل ومحفز بالنسبة لنا”.