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مؤكدًا أنه سيحلل أداء الأزرق بشكل مفصل

مدرب أوراوا: سنهاجم الهلال بقوة في مواجهة الإياب

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
مدرب أوراوا: سنهاجم الهلال بقوة في مواجهة الإياب
المواطن - فريق التحرير

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أوضح البولندي ماسيج سكورزا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أوراوا الياباني أن فريقه سيهاجم نادي الهلال بكل قوة في جولة الإياب من نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل.

غياب أول 20 دقيقة

وتحدث سكورزا بعد مباراة الذهاب اليوم قائلًا:” كنت أتوقع أن يكون أداؤنا أفضل مما قدمنا، لكننا لعبنا أمام فريق كبير مثل الهلال وسنهاجمه بكل قوة في جولة الإياب”.

وأضاف: ” كانت المباراة صعبة، لم نمتلك الكرة في أغلب مجريات المباراة، خاب آملي لعدم تطبيق بعض خططي، لكن التعادل نتيجة إيجابية، ونعي تمامًا أن أزرق الرياض، سيدخل بقوة في لقاء الإياب، لذلك يجب أن نجهز أنفسنا بأفضل شكل فني وبدني”.

وتابع: ” في أول 20 دقيقة من الشوط الأول، أوراوا لم يكن حاضرًا ذهنيًا، بعد ذلك بدأنا بالدخول في أجواء المباراة تدريجيًا”.

ماسيج سكورزا مدرب أوراوا - الهلال وأوراوا

أوراوا ضد الهلال

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2-2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وفي مباراة الذهاب، كان سالم الدوسري سجل هدف التقدم لأزرق الرياض في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب شينزو كوروكي لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

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