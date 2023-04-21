مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

أكد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، جاهزية الأهلي المصري لمباراة الرجاء المغربي، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الغد.

الأهلي المصري ضد الرجاء

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي، مساء يوم غد السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعليق كولر على المباراة

وقال كولر: “الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، خصوصًا أن الفريق المغربي تصدر مجموعته في دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له خلال مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا”.

وشدد مدرب الأهلي المصري على أنه يعلم قوة الرجاء وتحديدًا في الناحية الهجومية وشاهد مباريات كثيرة لهم، ويأمل أن يكون التوفيق حليف فريقه في المباراة، وأن يحقق الفريق هدفه ويسعد جماهيره.

وواصل كولر حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي المصري ضد الرجاء، قائلًا: “الكرة المغربية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي تطور ملحوظ، خصوصًا بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التي حققها أسود الأطلس”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الغيابات في الرجاء ستكون مؤثرة، وآخر مباراة خاضها الفريق المغربي حرص الجهاز الفني على إراحة أكثر من لاعب، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، ونفس الأمر ينطبق على الأهلي من حيث الجاهزية والتحضير الجيد”.

ولفت كولر إلى أنه عقد محاضرات مع اللاعبين للحديث عن مباراة الرجاء بجانب الأمور الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات وخلال فترة التحضير للمباراة.

واختتم المدرب السويسري تصريحاته قائلًا: “على أن لاعبي الأهلي المصري والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير التي ستكون موجودة غدًا من خلال تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمته في مباراة العودة بالمغرب”.