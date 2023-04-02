مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق

أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الخليج أن نادي الهلال استحق الفوز على فريقه، وذلك خلال لقائهما في الجولة الـ16 والمؤجلة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بيدرو إيمانويل بعد نهاية المباراة: ” أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه، كنّا نعرف أن المواجهة ستكون صعبة كونها أمام الهلال”.

وأضاف: “في الشوط الأول قدمنا أداء جيدًا حتى جاء هدف إيغالوا الذي يملك مهارة فنية عالية شاهدناها في الهدف الأول”.

الخليج لم يحمِ شباكه

وتابع: ” قمنا بتهدئة اللعب بعد استقبالنا الهدف الأول، لكن لم ننجح في حماية شباكنا من الهدف الثاني للهلال، وأرى أنه كان بإمكاننا الخروج متعادلين في الشوط الأول، أردنا أن ندير الشوط الثاني بتوازن بعد تأخرنا بهدفين محاولة للعودة للمباراة، لكن لم نتمكن من استغلال بعض الفرص التي أتيحت لنا.”.

وأضاف: ” في النهاية أبارك لـ الهلال ففوزهم كان مستحقًا”.

وفي مباراة الخليج، نجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

الهلال يواجه الفيحاء بلقاء مؤجل

ويعود دوري روشن بعد غد الثلاثاء بإقامة 3 مباريات وهم ” الاتحاد وضمك في الجولة الـ22، العدالة والنصر في الجولة الـ22، الفيحاء والهلال في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات ”الطائي والرائد وأبها ضد التعاون والباطن ضد الوحدة” في الجولة الـ22″.

وتُقام مباراة واحدة في الجولة الـ22 يوم الخميس المقبل بين الفتح والخليج، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ22، يوم الجمعة القادمة بإقامة الديربي بين الهلال والشباب.