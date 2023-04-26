مدرب السيتي: نجم أرسنال رائع واستثنائي

أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بإمكانيات نجم نادي أرسنال، النرويجي مارتن أوديغارد قبل مواجهة الفريقين اليوم.

غوارديولا يشيد بأوديغارد

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلها الصحافي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو “أتذكر النرويجي مارتن أوديغارد.. في 2014 جاء مع والده لمدة يومين لخوض الحصص التدريبية”.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته عن نجم أرسنال: “كنت بحاجة إلى التفكير لمدة 5 دقائق فقط، حتى أعرف أن هذا الفتى يلعب بشكل جيد للغاية.. مارتن أوديغارد لاعب رائع واستثنائي بشكل كبير”.

وكان بيب غوارديولا في عام 2014، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يرحل لقيادة مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي ضد أرسنال

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، فيما يتصدر الجانرز الترتيب بـ75 نقطة من 32 لقاء.