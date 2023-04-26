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قبل مواجهة الفريقين اليوم

مدرب السيتي: نجم أرسنال رائع واستثنائي

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
مدرب السيتي: نجم أرسنال رائع واستثنائي
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بإمكانيات نجم نادي أرسنال، النرويجي مارتن أوديغارد قبل مواجهة الفريقين اليوم.

غوارديولا يشيد بأوديغارد

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلها الصحافي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو “أتذكر النرويجي مارتن أوديغارد.. في 2014 جاء مع والده لمدة يومين لخوض الحصص التدريبية”.

مارتن أوديغارد
أوديغارد – المصدر @Arsenal

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته عن نجم أرسنال: “كنت بحاجة إلى التفكير لمدة 5 دقائق فقط، حتى أعرف أن هذا الفتى يلعب بشكل جيد للغاية.. مارتن أوديغارد لاعب رائع واستثنائي بشكل كبير”.

وكان بيب غوارديولا في عام 2014، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يرحل لقيادة مانشستر سيتي.

بيب غوارديولا
غوارديولا – المصدر @ManCity

مانشستر سيتي ضد أرسنال

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، فيما يتصدر الجانرز الترتيب بـ75 نقطة من 32 لقاء.

مانشستر سيتي وأرسنال
جانب من مباراة سابقة
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