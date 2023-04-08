مدرب الشباب: سبب واحد جعلنا نهزم الهلال بثلاثية

كشف المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الشباب، عن السبب وراء الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 0 في الجولة الـ 22 من بطولة دوري روشن.

رغبة كبيرة في الفوز

وتحدث مورينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: “رغبة اللاعبين الكبيرة هي التي دفعتنا لتحقيق الانتصار على الهلال الذي لم يتحقق منذ فترة طويلة في الدوري”.

وأضاف: “أبارك للاعبين الأداء الكبير الذي قدموه، الهلال فريق قوي والمباراة صعبة، لكن نجحنا في تحقيق الفوز”.