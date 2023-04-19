مدرب النصر: ضربتا الجزاء أثرتا بشكل سلبي على الفريق

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عبر المدرب الكرواتي دينكو، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن حزنه، وذلك بعد الخسارة من نادي الهلال أمس بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"نشعر بالإحباط، وضربتي الجزاء كسرتنا، والهلال كان أفضل في لقاء اليوم"
دينكو ايليتشيتش – مدرب #النصر#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/Tpb5xFwajO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وتحدث مدرب أصفر الرياض قائلًا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “نشعر بالإحباط بسبب الخسارة وضربتي الجزاء أثرتا بشكل كبير على الفريق، حاولنا العودة في المباراة ولكن دون جدوى”.
وأضاف دينكو: “الهلال كان أفضل منا في المباراة، وهذا أمر يجب الاعتراف به”.