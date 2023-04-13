مدرب روماني مرشح لقيادة النصر

دخل المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لنادي كلوج الروماني في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة GSP الرومانية فإن المدرب الروماني بيتريسكو صاحب الـ 55 عامًا أحد المرشحين وبقوة لتدريب أصفر الرياض في الفترة المقبلة.

أبرز إنجازات بيتريسكو

وقاد بيتريسكو نادي كلوج للفوز بالدوري الروماني 5 مرات آخرها في موسم 2021/2022، كما فاز بلقب كأس الصين في عام 2015 أثناء تدريبه لنادي جيانغسو سننج الصيني.

وحصد بيتريسكو كذلك لقب أفضل مدرب في رومانيا في العام، 5 مرات كان آخرها في العام الماضي.

مسيرة المدرب المرشح لقيادة النصر كلاعب

يذكر أن بيتريسكو كان يلعب كمدافع وسبق له اللعب مع أندية “تشيلسي الإنجليزي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي وجنوى الإيطالي وستيوا بوخارست الروماني”، كما مثل منتخب رومانيا الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1989 إلى عام 2000.