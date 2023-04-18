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أبقت قوتها على مستوى تأهب عالٍ

مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ صباحاً
مدمرة أمريكية تمر من مضيق تايوان وبكين تتأهب
المواطن - فريق التحرير

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تابعت الصين، أمس الاثنين، مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، مضيفة أن قواتها تبقى على مستوى تأهب عالٍ.

تأهب عالٍ

وقال الكولونيل شي يي، الناطق باسم الجيش الصيني: “تبقى قواتنا في مستوى تأهب عالٍ على الدوام، وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن، فضلًا عن السلام والاستقرار الإقليميين”، وفقًا للعربية نت.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة “يو إس إس ميليوس” التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية “حرية ملاحة”، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وأضاف بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأمريكية، أن السفينة الحربية أجرت “عبورًا روتينيًّا لمضيق تايوان”، الأحد، في المياه “حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي”.

مناورات عسكرية

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.

وأجرت بكين في 8 إبريل مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.

ونشر حساب الأسطول السابع، الاثنين، صورًا على تويتر لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم. وأضاف بيان البحرية: “عبرت السفينة من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية”، مؤكدًا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وأضاف: “جيش الولايات المتحدة يحلّق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي”.

وكانت مناورات بكين العسكرية حول تايوان قد أجريت ردًّا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

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