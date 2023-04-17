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كانت تحمل صواريخ موجهة

مدمرة أمريكية في تايوان تثير غضب الصين

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مدمرة أمريكية في تايوان تثير غضب الصين
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الصين، اليوم الاثنين، أنها تابعت مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، وأشارت إلى أن قواتها تبقى على مستوى تأهب عال.

موقف الجيش الصيني

وقال الناطق باسم الجيش الصيني الكولونيل شي يي: “تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلاً عن السلام والاستقرار الإقليميين”.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة “يو إس إس ميليوس” التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية حرية ملاحة، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

مضيق تايوان

وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأمريكية إن السفينة الحربية أجرت عبورًا روتينيًا لمضيق تايوان، أمس الأحد، في المياه حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام.

مناورات عسكرية

وأجرت بكين في 8 أبريل مناورات عسكرية استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.

ونشر حساب الأسطول السابع، الاثنين، صورًا على تويتر لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.

بيان البحرية الأمريكية

وأضاف بيان البحرية: “عبرت السفينة من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية”، مؤكدًا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وتابع: “جيش الولايات المتحدة يحلّق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي”.

مناورات بكين

وكانت مناورات بكين العسكرية حول تايوان قد أجريت ردًا على زيارة الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وفي اليوم الأخير من المناورات الأسبوع الماضي، أبحرت المدمرة “ميليوس” في مياه تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووصفت بكين هذه العملية بأنها توغل غير مشروع تم بدون موافقة الحكومة الصينية.

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