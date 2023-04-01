مدني الباحة ينقذ مواطنًا سقط من منحدر جبلي

تمكنت فرق الدفاع المدني في الباحة، اليوم السبت، من إنقاذ مواطن سقط من منحدر جبلي في قرية بني حسن.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، إن مدني الباحة أنقذ مواطنًا سقط من منحدر جبلي في قرية بني حسن، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويبذل رجال الدفاع المدني في كافة المناطق، جهودًا مضنية من أجل إنقاذ المواطنين المتضررين وإخماد الحرائق.